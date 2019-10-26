Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 9. hafta maçında DG Sivasspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 21 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Mukairu'nun ara pasında topla buluşan Sangare'nin ceza sahasına girer girmez vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı çeldi.

51. dakikada ceza sahası içerisinde Fernando'nun pasında Emre topu ağlara gönderdi. 10

72. dakikada Marcelo'nun ortasında arka direkte Emre'nin çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

77. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topa ayağını uzatan Yatabare meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 20

83. dakikada ceza sahası içerisinde Serdar’ın düşürülmesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Serdar’ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 21



Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy xxx, Alparslan Dedeş xxx, Bahtiyar Birinci xxx

D.G. Sivasspor: Samassa xxx, Caner xxx, Aaron xxx, Uğur xxx, Hakan xxx, Marcelo xxx, Mert xxx, Traore xx (Armin dk. 46 xx), Fernando xxx (Erdoğan dk. 66), Emre xxx (Kone dk. 88 ?), Yatarabe xxx

Yedekler: Ali, Muhammet, Papp, Oliveria, Fatih, Volkan, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Antayaspor: Ferhat xx, Nazım xx, Celustka xx, Diego xx, Eren xx, Chico xx, Doğukan x (Blanco dk. 61 x), Ufuk xx, Hakan x (Serdar dk. 70 xx), Aatif xx (Dala dk. 80 ?), Mukairu xx

Yedekler: Boffin, Salih, Charles, Osman, Yekta, Harun, Silva

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Emre (dk. 51) Yatabare (dk. 77) (D.G. Sivasspor), Serdar (dk. 83 pen.) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Yatabare, Hakan, Mert, Rıza Çalımbay (D.G. Sivasspor) Hakan (Anlatyaspor)

SİVAS 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:46

YATSI 19:04

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