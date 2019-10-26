Yiğidolar evinde kral Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor, sahasında oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi

Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor, sahasında oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Bu sezon sahasında oynadığı Beşiktaş maçından galibiyetle, Gaziantep maçından beraberlikle, Trabzon ve Ankaragücü maçından da galibiyetle ayrılan Sivasspor, bugün evinde karşılaştığı Antalyaspor’u da 21 mağlup ederek, evindeki yenilmezliğini sürdürdü.
Antalyaspor karşısında ilk yarısını 00 golsüz kapattığı maçtan ikinci yarıdaki oyunu ile 21 galip ayrılmayı başaran Sivasspor, sahasındaki 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek, başarılı bir grafik çizdi.
Antalya galibiyeti ile ligde maç fazlasıyla 15 puanla üçüncü sıraya yükselen Sivasspor, Fenerbahçe’den üçüncülük koltuğunu devraldı.
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26 Ekim 2019 Cumartesi
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