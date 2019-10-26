Yiğidolar evinde kral Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor, sahasında oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi

Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor, sahasında oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Bu sezon sahasında oynadığı Beşiktaş maçından galibiyetle, Gaziantep maçından beraberlikle, Trabzon ve Ankaragücü maçından da galibiyetle ayrılan Sivasspor, bugün evinde karşılaştığı Antalyaspor’u da 21 mağlup ederek, evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

Antalyaspor karşısında ilk yarısını 00 golsüz kapattığı maçtan ikinci yarıdaki oyunu ile 21 galip ayrılmayı başaran Sivasspor, sahasındaki 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek, başarılı bir grafik çizdi.

Antalya galibiyeti ile ligde maç fazlasıyla 15 puanla üçüncü sıraya yükselen Sivasspor, Fenerbahçe’den üçüncülük koltuğunu devraldı.

SİVAS 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:46

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.