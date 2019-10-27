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Sivasspor, rotayı kupaya çevirdi

İHA

D.G. Sivasspor, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Başkent Akademi Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.

Sivasspor, rotayı kupaya çevirdi

D.G. Sivasspor, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Başkent Akademi Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.
Sivasspor, Süper Lig’de dünki Antalyaspor galibiyetinin ardından gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Kırmızıbeyazlılar, ara vermeden perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda deplasmanında Başkent Akademi Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı.
Antrenmanda Antalyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı.
Kırmızıbeyazlılar yarın akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

SİVAS

27 Ekim 2019 Pazar

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