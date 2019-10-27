11 yaşındaki Muhammed, 42 yaşındaki rakibiyle kıyasıya yarıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

11 yaşındaki Muhammed, 42 yaşındaki rakibiyle kıyasıya yarıştı

İHA

11 yaşındaki Muhammed, 42 yaşındaki rakibiyle kıyasıya yarıştı

Sivas’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan 11 yaşındaki Muhammed Ensar Şimşek, açık kategoride 42 yaşındaki Keramettin Şahin ile kıyasıya mücadele etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Satranç turnuvası 3 kategoride Farabi Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapıldı.
2 gün boyunca yapılan satranç turnuvasına 85 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Turnuvaya katılan 11 yaşındaki Muhammed Ensar Şimşek, açık kategoride 42 yaşındaki Keramettin Şahin ile karşı karşıya geldi. Yaklaşık 2 saat süren müsabakanın ardından Şimşek, 42 yaşındaki rakibini mağlup etmeyi başardı.
Turnuva sonunda dereceye giren ilk 3 sporcuya madalya takdim edildi.

“Hamleler beni zorladı ama”
Kendisinden 31 yaş büyük rakibini yendiği için mutlu olduğunu ifade eden 11 yaşındaki sporcu Şimşek, “11 yaşındayım ve 42 yaşındaki biriyle satrançta rakip oldum. Bayağı zorlu geçti ama en son öne geçtim ve sonrada kazandım. Hamleler beni zorladı. Büyük yaşındaki biriyle oynamak bana göre normal bir şey. Hep oynuyorum” dedi.

“Herkesi satranca davet ediyoruz”
Turnuva ile ilgili açıklama yapan Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım, turnuvaya katılan sporculara teşekkür ederek, “Turnuvamız 2 gün sürdü. 2 gün boyunca 6 turda yarıştılar sporcularımız. Burada dereceye giren sporcularıma ödüllerini vereceğiz. Burada almış oldukları ödüller ve başarılar kendi akademik kariyerleri için kullanabilecekler. Biz Sivas’ta ki bütün çocuklarımızın, bütün ailelerimizi, velilerimizi satranç sporunun gelişmesi için katkı ve desteklerini bekliyoruz. Herkesi turnuvalarımıza davet ediyoruz. Önümüzde de birçok turnuvamız olacak. Tüm herkese de katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SİVAS

27 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:24
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor, rotayı kupaya çevirdi
YEREL HABERLER Sivasspor, rotayı kupaya çevirdi
Cumhuriyet için yürüdüler
YEREL HABERLER Cumhuriyet için yürüdüler
Yiğidolar evinde kral Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor, sahasında oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi
YEREL HABERLER Yiğidolar evinde kral Süper Lig ekiplerinden D.G. ...
Çalımbay: “Disiplinden kopmuyoruz”
YEREL HABERLER Çalımbay: “Disiplinden kopmuyoruz”
Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçının ardından
Korkmaz: “Bireysel hatalardan dolayı kaybettik”
YEREL HABERLER Korkmaz: “Bireysel hatalardan dolayı kaybettik”
Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: 2-1
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor: 2-1
Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1 (Maç ...
Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk ...
Üniversiteli öğrencilere tenis kursu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Üniversitesinde öğrencilere yönelik tenis kursu açıldı.
YEREL HABERLER Üniversiteli öğrencilere tenis kursu Gençlik ve Spor ...
“Türkiye Öğretmenler Kupası” Sivas’ta devam ediyor
YEREL HABERLER “Türkiye Öğretmenler Kupası” Sivas’ta devam ediyor
Sivas’ta dağcılık yürüyüşü yapılacak
YEREL HABERLER Sivas’ta dağcılık yürüyüşü yapılacak
Türkiye'nin en uzunu, dünyada ilk 10 arasında ÇEDAŞ, Yüksek Gerilim dalı öğrencileri için teknik gezi düzenledi, Türkiye'nin en uzun Dünyada ise ilk 10 arasına giren HES borusu yerinde incelendi
YEREL HABERLER Türkiye'nin en uzunu, dünyada ilk 10 arasında ÇEDAŞ, ...
Sivasspor ile Antalyaspor 21. randevuda
YEREL HABERLER Sivasspor ile Antalyaspor 21. randevuda
Bakanı güldüren sorular Sivas’ta Yetenek ve Beceri Merkezinin açılışını yapan Ziya Selçuk, radyo ve televizyon atölyesinde 8 yaşındaki küçük çocuğun programına katılarak sorularını yanıtladı O anlar gülüşmelere neden oldu
YEREL HABERLER Bakanı güldüren sorular Sivas’ta Yetenek ve Beceri ...
Bakan Selçuk: “Çocuklarımızın hayat sahnesine hazırlanmalarıyla ilgileniyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: “Çocuklarımızın hayat sahnesine ...
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Eyüpspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Eyüpspor: 0
Bakan Selçuk'tan 81 ilin milli eğitim müdürleriyle toplantı
YEREL HABERLER Bakan Selçuk'tan 81 ilin milli eğitim müdürleriyle ...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Sivas'ta
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Selçuk Sivas'ta
Sivas’ta 152 bin dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Sivas’ta 152 bin dekar tarım arazisi sulandı
Sivasspor mecliste gündem oldu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, D.G. Sivasspor’un yaşadığı hakem hatalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde savundu
YEREL HABERLER Sivasspor mecliste gündem oldu Milliyetçi Hareket ...
Bağlama ustasının Aşık Veysel vefası
YEREL HABERLER Bağlama ustasının Aşık Veysel vefası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X