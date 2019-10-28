Geziye çıkmıştı ölü bulundu

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde geçtiğimiz gün kırsalda gezmek için evinden ayrılıp geri dönmeyen şahıs, ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şarkışla ilçesinde geçtiğimiz kırsalda gezmek üzere evinden ayrılan 63 yaşındaki Kemal Kılıç geri dönmedi. Geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmasında aracı Samankaya köyüne 3 kilometre mesafede bulundu. Köy civarında yoğunlaştırılan arama çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Kılıç, sabah saatlerinde kayalıklarda ölü olarak bulundu. Kılıç’ın dengesini kaybederek kayalıklardan düştüğü tahmin ediliyor. Kılıç’ın Almanya’da yaşadığı tatil için memleketi Sivas’a geldiği ve önümüzdeki günlerde Almanya’ya geri dönüş hazırlığında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

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