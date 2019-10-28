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Burun estetiği ameliyatı korkusuna son veren teknik Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adnan ...

İHA

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Ekinci, burun ameliyatı korkusu olanların piezo rinoplasti tekniği ile burun estetiği ameliyatı korkusunu yenebileceğini söyledi.

Burun estetiği ameliyatı korkusuna son veren teknik Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Ekinci, burun ameliyatı korkusu olanların piezo rinoplasti tekniği ile burun estetiği ameliyatı korkusunu yenebileceğini söyledi

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Ekinci, burun ameliyatı korkusu olanların piezo rinoplasti tekniği ile burun estetiği ameliyatı korkusunu yenebileceğini söyledi.
Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Ekinci, burun estetiği ameliyatlarında piezo rinoplasti tekniğinde ultrasonik ses dalgalarının titreşiminin gücünden yararlanıldığını belirtti.
Piezo rinoplasti estetiğini gerçekleştiren piezo cihazı ile burun çevresindeki cilt, doku, damar ve kasların zarar görmediği söyleyen Ekinci, “Ultrasonik piezo rinoplasti tekniğini, burun estetiğinde yeni bir yeni bir uygulamadır. Piezo estetiği piezo cihazı denen bir ultrasonik ses dalgalarının titreşim gücü ile burun kemiklerinin yeniden şekillenmesi esasına dayanan estetik burun ameliyatıdır. Piezo cihazı kemik dokuya duyarlı olduğu için bu nedenle çevresindeki cilt, doku, damar ve kasları kesmediğinden dolayı bu yapılara zarar vermez. Böylece ameliyat sırasında daha az kanama, ameliyat sonrasında da hastalarda daha az morluk ve şişlik oluşmasını sağlar. Böylece hastaların ameliyat sonrasını daha konforlu bir şekilde olanak sağlamasına yardımcı olan son teknoloji bir cihaz" dedi.

Ameliyat sonrası morluklar erken düzeliyor
Piezo rinoplasti estetiği ile ameliyat sonrasında oluşan morlukların azaldığını kaydeden Ekinci, piezo tekniğinin ameliyat sonrasında oluşabilecek morlukların çok daha erken sürede iyileşmesine imkan sağladığını ifade ederek, “Burun ameliyatı sırasında burun kemiklerinin kırılması ve sonrasında yüz ve göz çevresinde morluk ve ağrılara neden olmakta. Bu durumdan dolayı hastalar endişe duymakta ve ameliyatı ertelemekteydiler. Piezo burun cerrahisi ile hastaların korkuları büyük oranda giderilmiştir. Hastanemizde 25 yaşında bir hastamıza piezo rinoplasti tekniği uygulanarak, başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Piezo cerrahisi ameliyat esnasında kanamayı azaltmaktadır. Ameliyat sonrasında morlukları azaltmakta ve ameliyat sonrasında oluşabilecek morlukların çok daha erken sürede iyileşmesine imkan sağlamakta” dedi.

Tampon çıkartma eziyetine zor veriyor
Ekinci, bu teknik ile ameliyat sonrası tampon çıkartma eziyetinin de ortadan kalktığına vurgu yaparak, “Hastaların en çok korktuğu şeylerden birisi tampon çıkarma işlemi. Biz son zamanlarda bez tamponların yerine içerisinde hava kanalı olan ve kendiliğinden eriyen silikon tamponları tercih ediyoruz. Hastalarda 3. gün tampon alınıyor, hastaların nefes almasına da engel teşkil etmiyor. Hastalarda en korkulan konulardan birisi de tampon çıkartılırken oluşan ağrı. Son yıllarda kendiliğinde eriyebilen tampon çeşitleri geliştirilmiştir. Eriyen tamponların kullanımı ile ameliyat sonrasında tampon alınmasına gerek kalmadan tampon birkaç gün içerisinde kendiliğinden erimekte ve tampon korkusu olan hastalarda fiziksel ve psikolojik rahatlık sağlamaktadır. Piezo burun ameliyatının süresi yaklaşık olarak 1 ile 3 saat arasında değişmektedir" şeklinde konuştu.

SİVAS

28 Ekim 2019 Pazartesi

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