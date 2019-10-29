Sivas’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Sivas’ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ıncı yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta kutlamalar Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde yapıldı. Program Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Albay Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'ın tören aracı ile halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Tek bayrak, tek millet ve tek vatan düşüncesiyle kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk milletinin sonsuz varlığıyla ilelebet devam edecektir. Kurtuluş Savaşı, ulusumuzun var olma savaşı, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin simgesidir. Türk Milleti'nin, Atatürk'ün çevresinde kenetlenmesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması ve ardından Cumhuriyet'in kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. Bundan 100 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından toplanan Sivas Kongresi ile 'manda ve himaye' fikri reddedilerek ulusal bağımsızlık düşüncesi benimsenmiştir. Ulusal Kurtuluş Mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı ve 108 gün Milli Mücadelenin merkezi olan Sivas, Cumhuriyet tohumlarının ilk atıldığı yerdir" dedi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet konulu resim, şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Ayhan verdi. Tören de ayrıca halk oyunları folklor ekibi gösteri yaptı. Kutlamalara her yaştan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Program, tören geçidi ile sona erdi.

SİVAS 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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