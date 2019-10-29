Köyde Cumhuriyet Koşusu Sivas Merkeze bağlı Kayadibi köyünde, Kayabidi Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Akıncı tarafından “Cumhuriyet Koşusu” gerçekleştirildi

Sivas Merkeze bağlı Kayadibi köyünde, Kayabidi Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Akıncı tarafından “Cumhuriyet Koşusu” gerçekleştirildi.

Kayabidi Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Akıncı’nın organize ettiği Cumhuriyet Koşusu çok sayıda öğrencinin katılımı ile yapıldı. Beden Eğitimi Öğretmeni Akıncı’nın belirlemiş olduğu parkurda yarışan öğrenciler, kendi aralarında kıyasıya mücadele ettiler. Renkli görüntülerin oraya çıktığı koşu, köy halkı tarafından büyük beğeni topladı.

Koşu sonrası dereceye giren öğrencilere Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Akıncı’nın kendi imkanları ile hazırlamış olduğu madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

SİVAS 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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