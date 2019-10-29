Badminton öğreniyorlar Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Üniversitesinde badminton kursu açıldı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Üniversitesinde badminton kursu açıldı.

KYK Spor Tesisinde Badminton Antrenörü Ali Fuat Genç nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanlar yaklaşık 2 saat sürüyor. Badminton sahalarında öğleden sonra ve akşam gerçekleştirilen badminton çalışmalarına üniversitede eğitim gören öğrenciler katılırken, kurs ücretsiz olarak veriliyor.

Badminton Antrenörü Genç, kursun öğrenciler açısından yararlı olacağını ifade ederek; “Cumhuriyet Üniversitesinde öğrencilere yönelik badminton çalışmalarımızı başlattık. Öğrencilerimizin boş vakitlerini badminton öğreterek harcıyoruz. Tüm sporculara antrenmanlarda başarılar diliyorum. Badminton’u ilimizde yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

SİVAS 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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