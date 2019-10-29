Evimin Sultanları Voleybol Turnuvası Sivas’ta yapıldı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından “Evimin Sultanları Voleybol Turnuvası” yapılan başarılı organizasyon ile Sivas’ta gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından “Evimin Sultanları Voleybol Turnuvası” yapılan başarılı organizasyon ile Sivas’ta gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor kültürü oluşturmak, düzenli fiziksel aktiviteye özendirme amacıyla yetişkin kadınlara yönelik olan etkinlikte, katılımcılar başarılı bir şekilde bir birleriyle mücadele ettiler.

KYK Spor Tesislerinde oynanan ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı voleybol müsabakasına 4 takım katılırken, kazanan ise dostluk oldu. Maç sonrası ise iki takımın sporcuları beraber hatıra fotoğrafı çektirdiler.

SİVAS 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:26

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