Sivas’ta yoğun sis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sivas’ta yoğun sis

İHA

Sivas'ta sabah saatlerine yoğun sis etkili oldu.

Sivas’ta yoğun sis

Sivas’ta sabah saatlerine yoğun sis etkili oldu.
Akşam saatlerinde hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü kentte sis etkisini gösterdi. Kent merkezi ve çevresinde, sabah saatlerinde görülen yoğun sis nedeniyle trafik akışı yer yer yavaşladı. Merkezde oluşan yoğun sis tabakasıyla görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü görüldü. Sis nedeniyle zorlanan sürücüler, caddelerde dikkatli seyretti. Sisli havayla ise güzel görüntüler ortaya çıktı.

SİVAS

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:51
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta sis etkili oldu
YEREL HABERLER Sivas'ta sis etkili oldu
AFAD’ın seti köyü kurtardı Sivas’ta dev kayaların tehdit ettiği Kavaklı köyü, AFAD'ın ördüğü 1 kilometrelik setle koruma altına alındı
YEREL HABERLER AFAD’ın seti köyü kurtardı Sivas’ta dev kayaların ...
Sivas'ta Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü
YEREL HABERLER Sivas'ta Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü
Ayakla dolandırıcılık güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Ayakla dolandırıcılık güvenlik kamerasında
Sivas'ta yem fabrikası ve süt işleme tesisi temeli atıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta yem fabrikası ve süt işleme tesisi temeli ...
Cumhuriyet köyünde 'Cumhuriyet Bayramı' coşkusu
YEREL HABERLER Cumhuriyet köyünde 'Cumhuriyet Bayramı' coşkusu
Evimin Sultanları Voleybol Turnuvası Sivas’ta yapıldı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından “Evimin Sultanları Voleybol Turnuvası” yapılan başarılı organizasyon ile Sivas’ta gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER Evimin Sultanları Voleybol Turnuvası Sivas’ta ...
Badminton öğreniyorlar Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Üniversitesinde badminton kursu açıldı
YEREL HABERLER Badminton öğreniyorlar Sivas Gençlik ve Spor İl ...
Köyde Cumhuriyet Koşusu Sivas Merkeze bağlı Kayadibi köyünde, Kayabidi Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Akıncı tarafından “Cumhuriyet Koşusu” gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Köyde Cumhuriyet Koşusu Sivas Merkeze bağlı Kayadibi ...
Esnafı tek tek gezerek Türk bayrağı hediye ettiler
YEREL HABERLER Esnafı tek tek gezerek Türk bayrağı hediye ettiler
Sivas’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Sivas’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Fren balatası ısınan kamyon yandı
YEREL HABERLER Fren balatası ısınan kamyon yandı
Sivasspor’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Sivasspor’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Bin bir zorlukla yaparak adını 'Barış Pınarı' koydular Sivas'ta kilit taşlarından 250 metrekarelik dev Türk bayrağı
YEREL HABERLER Bin bir zorlukla yaparak adını 'Barış Pınarı' ...
Demir Grup Sivasspor'da hedef Başkent Akademi ve Denizlispor maçları
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor'da hedef Başkent Akademi ve ...
Demirci ustası, 4 metrelik Atatürk anıtı yaptı
YEREL HABERLER Demirci ustası, 4 metrelik Atatürk anıtı yaptı
Burun estetiği ameliyatı korkusuna son veren teknik Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Ekinci, burun ameliyatı korkusu olanların piezo rinoplasti tekniği ile burun estetiği ameliyatı korkusunu yenebileceğini söyledi
YEREL HABERLER Burun estetiği ameliyatı korkusuna son veren ...
Geziye çıkmıştı ölü bulundu
YEREL HABERLER Geziye çıkmıştı ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X