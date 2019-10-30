Sivasspor kupa maçı için Ankara’ya gitti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında yarın deplasmanda Başkent Akademi Futbol Kulübü ile karşılaşacak D.G. Sivasspor Ankara’ya gitti.

Ziraat Türkiye Kupası 20192020 sezonuna 4. turdan başlayacak Sivasspor, ilk maçı için yarın Ankara’da sahaya çıkacak. Sivasspor, bugün öğleden sonra Sivas’tan ayrılarak kara yolu ile Ankara’ya hareket etti. Kırmızıbeyazlı ekip akşam saatlerinde kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.

Başkent Akademi FK ile D.G. Sivasspor, yarın saat 13.45'te Ostim Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Murat Erdoğan düdük çalacak.

Sivasspor’un kupa maçı kafilesinde şu sporcular yer alıyor: “Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman, Paul Papp, Marcelo Goiano, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Armin Djerlek, Isaac Cofie, Emre Kılınç, Volkan Eğri, Abdou Razack Traore, Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare, Arouna Kone, Hugo Vieira.”

SİVAS 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:41

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.