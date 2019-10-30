Afet ve acil durum toplanma alanlar\u0131 hakk\u0131nda bilgi veren Sivas \u0130l Afet ve Acil Durum (AFAD) M\u00fcd\u00fcr\u00fc Nazif Ekinci, Sivas\u2019ta \u015fehir merkezinde 135 toplanma alan\u0131 belirlendi\u011fini s\u00f6yledi. Sivas \u0130l Afet ve Acil Durum (AFAD) M\u00fcd\u00fcr\u00fc Nazif Ekinci, Atat\u00fcrk Kongre M\u00fczesi bah\u00e7esinde bulunan acil toplanma levhas\u0131n\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 noktada Sivas\u2019ta olu\u015fturulan toplanma ve ge\u00e7ici bar\u0131nma alanlar\u0131na ili\u015fkin bilgi verdi. \u00dclkemizde 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n afetlere haz\u0131rl\u0131k y\u0131l\u0131 ilan edildi\u011fini hat\u0131rlatarak s\u00f6zlerine ba\u015flayan Ekinci, \u201cSay\u0131n \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131m\u0131z\u0131n da te\u015frifleriyle bunun lansman\u0131n\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131k. O zamandan beri her ay farkl\u0131 bir temada olmak \u00fczere toplumda temel afet bilinci fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131 olu\u015fturmak i\u00e7in bir dizi faaliyet y\u00fcr\u00fctmekteyiz. \u00d6rne\u011fin ge\u00e7en ay ki temam\u0131z afet acil durum \u00e7antas\u0131yd\u0131. \u00d6ncelikle okullar\u0131m\u0131z olmak \u00fczere farkl\u0131 farkl\u0131 yerlerde afet acil durum \u00e7antas\u0131 nedir, i\u00e7erisinde neler bulunur, toplumun farkl\u0131 kesimlerine g\u00f6re engellilere g\u00f6re, \u00e7ocuklara g\u00f6re neler olmal\u0131d\u0131r \u015feklinde tema olarak bunu i\u015flemi\u015ftik\u201d dedi. Afetlere haz\u0131rl\u0131k y\u0131l\u0131 kapsam\u0131nda ekim ay\u0131nda acil durum toplanma alanlar\u0131 temas\u0131yla \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 ifade eden Ekinci, \u201c\u00d6zellikle daha \u00f6nceden T\u00fcrkiye genelinde b\u00fct\u00fcn illerimizde ve il\u00e7e merkezlerimizde bu toplanma alanlar\u0131 belirlenmi\u015fti. Sivas merkezde 135 tane di\u011fer 16 il\u00e7emizde de 117 tane olmak \u00fczere toplam 252 adet toplanma alan\u0131 belirlenmi\u015fti. Normalde toplanma alanlar\u0131n\u0131n standard\u0131 ki\u015fi ba\u015f\u0131na 2 bu\u00e7uk metrekare d\u00fc\u015fecek \u015fekilde planlanm\u0131\u015ft\u0131r. Bizim il genelindeki ortalama yakla\u015f\u0131k 3 bu\u00e7uk metrekare civar\u0131na denk geliyor. \u015eu anda bulundu\u011fumuz yerin hemen arka taraf\u0131nda toplanma alan\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyorsunuz. Belirlenen her bir toplanma alan\u0131na bu \u015fekilde acil durum toplanma alanlar\u0131 levhalar\u0131 belediyelerimiz taraf\u0131ndan yapt\u0131r\u0131larak yerlerine montaj\u0131 yap\u0131ld\u0131. Bu konuda da gerek merkez belediyemize gerekse de il\u00e7e belediyelerimize katk\u0131lar\u0131ndan dolay\u0131 \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyorum.\u201d AFAD \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ekinci, konu\u015fmas\u0131n\u0131 \u015fu ifadelerle devam ettirdi: \u201cSivas ili olarak \u00f6zellikle kent meydan\u0131n\u0131 baz alacak olursak ger\u00e7ekten bir\u00e7ok \u015fehirde olmayan avantaja sahibiz. Valili\u011fin \u00f6n\u00fcndeki meydanda, 27 Haziran \u00d6\u011fretmen Park\u0131nda ve eski Numune Hastanesinin bulundu\u011fu yer dahil olmak \u00fczere b\u00fct\u00fcn bu bo\u015f alanlar\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz zaman \u015fehir n\u00fcfusumuzun y\u00fczde 10\u2019unu burada koruyabilece\u011fimiz bir a\u00e7\u0131k alana sahibiz. Bu ger\u00e7ekten son derece avantajl\u0131. Eski stadyumun yeri Millet Bah\u00e7esi oldu\u011fu zaman orada da bu t\u00fcr risklerden koruyabilecek alanlar elde etmemiz m\u00fcmk\u00fcn\u201d diye konu\u015ftu. Toplanma alanlar\u0131 ile acil durum bar\u0131nma alanlar\u0131n\u0131n birbirine kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Ekinci, \u201cTerim olarak \u00e7ok kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. Toplanma alan\u0131 dedi\u011fimiz \u015fey \u00f6zellikle afetlere kapal\u0131 mekanda yakalanan insanlar\u0131n ilk \u015foku atlatt\u0131ktan sonra g\u00fcvenli bir \u015fekilde d\u0131\u015far\u0131ya tahliye olmalar\u0131 gerekiyor biliyorsunuz. D\u0131\u015far\u0131ya tahliye olduktan sonra yap\u0131sal ve yap\u0131sal olmayan her t\u00fcrl\u00fc tehlikelerden koruyabilecek a\u00e7\u0131k alanlar\u0131 biz toplanma alanlar\u0131 olarak nitelendiriyoruz. Toplanma alanlar\u0131 daimi olarak tan\u0131nacak iskan edilecek alanlar de\u011fil ge\u00e7ici bar\u0131nma alanlar\u0131 haz\u0131rlan\u0131p ihtiyac\u0131 olanlar oraya yerle\u015ftirene kadar tehlikelerden uzak a\u00e7\u0131k alanlar\u0131 ifade eder. Bu alanlar\u0131n d\u00fcz olmas\u0131, ula\u015f\u0131ma kolay olmas\u0131, engellilerin eri\u015fimine uygun olmas\u0131, n\u00fcfus kesafetini kald\u0131racak durumda olmas\u0131 ve daha \u00f6nemlisi \u00f6zellikle ikincil afetlere maruz kalmas\u0131 muhtemel olmayan sa\u011fl\u0131kl\u0131 yerler olmas\u0131 son derece \u00f6nemli. Toplanma alan\u0131 se\u00e7ti\u011finiz yerde e\u011fer ikinci bir afet ya\u015fanma riski varsa insanlar\u0131 tabi koruyamazs\u0131n\u0131z, korudu\u011funuzdan bahsedemezsiniz. Bu anlamda biz \u015fehir merkezinde 135 tane toplanma alan\u0131 belirledik ve belediye tabelalar\u0131 gereken yerlere koydu. Zaman i\u00e7erisinde de\u011fi\u015fen \u015fartlara g\u00f6re g\u00fcncellenebilir, \u00e7o\u011falt\u0131labilir. Yine ge\u00e7ici bar\u0131nma alanlar\u0131yla ilgili ilimizde farkl\u0131 g\u00fczergahlarda olmak \u00fczere 5 adet ge\u00e7ici bar\u0131nma alanlar\u0131 belirlendi. Herhangi bir afet, acil durum oldu\u011fu takdirde s\u0131f\u0131r\u0131nc\u0131 dakikadan itibaren ihtiya\u00e7l\u0131 insanlar\u0131 oralara yerle\u015ftirmeyi planl\u0131yoruz. Ge\u00e7mi\u015fte ihtiyac\u0131 olan insanlara \u00e7ad\u0131r da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zaman \u00e7ad\u0131r\u0131 alan insan g\u00f6t\u00fcr\u00fcp hasarl\u0131 evinin dibine kuruyor veya ihtiya\u00e7l\u0131 insanlar\u0131 \u015fehrin muhtelif yerlerine da\u011f\u0131tt\u0131\u011f\u0131n\u0131z zaman daha sonraki s\u00fcrelerde bu insanlara etkin bir \u015fekilde hizmet g\u00f6t\u00fcremiyorsunuz. Ge\u00e7ici bar\u0131nma alanlar\u0131 \u00f6nceden haz\u0131r olursa kurdu\u011funuz \u00e7ad\u0131r kent veya konteyner kentlere insanlara yerle\u015ftirirsiniz ve afetin ilk anlar\u0131ndan itibaren hem sa\u011fl\u0131k hizmetlerini hem ia\u015fe hizmetlerini hem bar\u0131nma hizmetlerini hatta e\u011fitim ve \u00f6\u011fretim hizmetlerini dahi aksatmadan afet ortam\u0131nda y\u00fcr\u00fctmek daha kolay ve m\u00fcmk\u00fcn olur\u201d dedi.