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Solucanlar, kozmetikte kullanılacak

DHA

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde AR-GE çalışmaları tamamlanan Solucan Gübresi Projesi'nde sona gelinerek, üretim tesisi kuruldu. Türkiye'de bu alanda ilk doktora çalışmasını yapan Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar, "Önümüzdeki iki ay içerisinde sıvı solucan gübresi üretimine geçmeyi planlıyoruz. Amacımız ise solucanlardan elde edilen verilerin kozmetik alanlarda kullanımı olacak" dedi.
Üniversite yerleşkesi içerisinde 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip tesiste, 6 akış sistemi makine ile üretime geçildi. Bu konuda Türkiye'de ilk doktora çalışmasını yapan Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar, solucan gübresi tesisi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 5 ayda Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Sivas Ticaret Odası ile tam bir otomatizme sistem ile modern tipte, Türkiye'deki bütün üreticilere örnek olabilecek bir tesis kurduklarını anlatan Doç. Dr. Tutar, "Bu tesisin temel amaçlarından birincisi Türk tarımında kaliteli organik gübrelerin kullanılmasını gerçekleştirmek ve bunu doğru kanallar ve metotlarla üretimini gerçekleştirip çiftçiye sunmak. İkinci amacımız ise belediyeler çok miktarda arıtma çamuru çıkartmakta ve bu çamurların bertaraf edilmesi için ciddi miktarda para harcamaktadır. Solucanların arıtma çamurunu tüketmesine yönelik çalışmalarımız var. Bunun için Sivas Belediyesi'nden numune çamurlar getirerek bir takım testler yaptık. Solucanların arıtma çamurlarının büyük bir kısmını tükettiklerini ve gübreye dönüştürdüklerini gördük" dedi. 
KOZMETİK ALANINDA KULLANILACAK
Üçüncü amaçlarının kaliteli sıvı solucan gübresi üretmek olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Tutar, "Çiftçilerimizin son derece büyük ihtiyacı olan sıvı solucan gübresini üretmeyi de amaçlıyoruz. Çünkü kullanımı çok kolay ve tercih ediliyor. Biz tesisimizde çiftçilerin ihtiyacını karşılayabilecek kalitede katı solucan gübresinden, sıvı solucan gübresine çevirmek için de çalışmalar başlattık. Bunun için makine ve teçhizat kurulumu aşamasındayız. Önümüzdeki iki ay içerisinde de sıvı solucan gübresi üretimine geçmeyi planlıyoruz. Son amacımız ise solucanlardan elde edilen verilerin kozmetik alanlarda kullanımı olacak. Bazı deneylerimiz oldu ve hala proje aşamasında olup çalışmalar neticelendikten sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Öte yandan solucanların söramik dediğimiz sıvıları bulunmakta. Bu sıvıları solucanlardan izole ederek, bundan da bir ürün geliştirmeyi planlıyoruz. Yaptığımız deneyler neticesinde kıl kök hücrelerini yenileme ve güçlendirme gibi özelliği bulunduğunu ön görüyoruz. Bunun üzerinde arkadaşlarımız Sivas Cumhuriyet Üniversitesi laboratuvarlarında çalışmalarını sürdürüyorlar" diye konuştu.
2020 yılında 10 milyon solucana ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Doç. Dr. Tutar, yılda 3 kat çoğalan solucanların yılda 100 ton katı solucan gübresi üretim kapasitesine ulaşmış olacaklarını belirtti. Doç. Dr. Tutar ayrıca solucan sayılarını artırdıkça alanlarının yüzde 100'ünü kullanarak yılda 1000 ton solucan gübresi üretmeyi planladıklarını kaydederek, "Tesislerde Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen, belediyelerin arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurlarını solucanlara yedirilerek kaliteli ve oldukça verimli solucan gübresi üreteceğiz. Belediyelerin arıtma tesislerinden çıkan atıkların imhasında ciddi paralar harcadığını bilmekteyiz. Bu atık maddelerini yeniden endüstriye hem de çok güzel organik bir gübre olarak kullanıma kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

SİVAS

30 Ekim 2019 Çarşamba

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