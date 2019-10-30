Dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı

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Sivas'ta bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerinin 3 dakikalık çalışması ile kesilerek çıkarıldı. Şahsın yüzüğü çıkarmak için dakikalarca uğraştığı ama başaramadığı belirtildi.



Sivas’ta bir vatandaş parmağında sıkışan yüzüğü uzun süren çabalara rağmen çıkaramayınca itfaiye ekiplerine başvurdu. İtfaiye ekipleri 3 dakikalık bir çalışma sonucu yüzüğü keserek, sıkıştığı parmaktan çıkardı. Vatandaşın yüzüğün kesildiği esnada sakinliğini koruması ise dikkat çekti.

SİVAS 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:41

YATSI 18:59

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