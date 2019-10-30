Çobanların kavgası kanlı bitti

Sivas’ın Gürün ilçesinde çobanlar arasında çıkan tartışma kanlı bitti, kavgada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’ın Gürün ilçesi Taşlıhöyük köyü kırsalında meydana geldi. Dağda sürü otlatan T.K. (23) ve V.D. (45) ile M.D.(35) isimli kardeşler alan anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüşünce her iki taraf da yanlarındaki av tüfeklerini kullandı. Her üç çobanda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. T.K. Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken V.D. ve M.D. Sivas’taki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralı çobanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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