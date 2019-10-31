Sivassporlu futbolcu Cem Özdemir, baba oldu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor’da forma giyen futbolcu Cem Özdemir, baba olma mutluluğunu yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cem Özdemir’in eşi İpek Özdemir, bu sabah kulübün sağlık sponsorumu Medicana Sivas Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift, minik bebeklerine Asil Su ismini verdi. Açıklamada, "Özdemir çiftini tebrik eder, bebekleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi.

SİVAS 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:40

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.