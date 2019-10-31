Sivas'ta apartmanda yangın

Karanlık enerjinin gizemini çözmek için 35 milyon galaksi incelenecek

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS'ta 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Yunus Emre Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın en üst katındaki, Ertuğrul Özüker'e ait dairede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yanıgını fark eden apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



SİVAS 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:40

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.