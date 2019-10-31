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Sivas'ta apartmanda yangın

DHA

SİVAS'ta 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Yangında daire kullanılamaz hale geldi. 

SİVAS'ta 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Yangında daire kullanılamaz hale geldi. 
Yunus Emre Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın en üst katındaki, Ertuğrul Özüker'e ait dairede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yanıgını fark eden apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

SİVAS

31 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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