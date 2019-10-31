Sivas 250 bin çiçekle çiçek bahçesine dönecek

Daha yeşil bir Sivas için çalışan Sivas Belediyesi; Park, bahçe, yol kenarları ve kavşakları süsleyen çiçekleri kışlık çiçeklerle değiştiriyor.

Kışın habercisi sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yaz ayları için uygun olan ve artık solmaya başlayan çiçekler yerini soğuğa dayanıklı kış çiçeklerine bırakıyor. Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde başlatılan çiçek dikimleri devam ediyor. Yol kenarları ve orta refüjleri süsleyen ‘Hercai Menekşe’ler kışa dayanıklılıkları ile biliniyor. Toplamda 250 bin adet çiçeğin dikileceği çalışmaların kar yağışları başlamadan tamamlanması planlanıyor.

SİVAS 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:40

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.