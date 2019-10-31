50 gram esrar yakalandı, tutuklanarak cezaevine konuldu

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Evinde 50 gram esrar yakalanan kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Suşehri ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan F.A ve K.'nın evleri arandı. Şahıslardan F.A'nın evinde yapılan aramada 50 gr esrar maddesi ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslardan G.K ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. F.A ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Şebinkarahisar cezaevine konuldu.

SİVAS 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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