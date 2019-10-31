Tunç, spor tesislerinde incelemelerde bulundu Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, tadilat çalışmaları süren 4 Eylül Spor Salonunda ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü yeni binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, tadilat çalışmaları süren 4 Eylül Spor Salonunda ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü yeni binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Geçtiğimiz haftalarda tadilata giren 4 Eylül Spor Salonunda ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü yeni binasında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile şube müdürleri ilk olarak tadilat çalışmaları süren 4 Eylül Spor Salonunu inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Tunç, işçilere kolaylıklar dileyerek çalışmaların biran önce tamamlanması temennisinde bulundu.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yeni binasına geçen Tunç, buradaki çalışmaları da yerinde inceleyerek, binanın en kısa sürede faaliyete geçeceğini söyledi.

SİVAS 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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