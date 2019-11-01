Sivasspor yağmur altında çalıştı

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında dün Başkent Akademi Futbol Kulübü'nü 60 yenerek 5. tura adını yazdıran D.G. Sivasspor, Ankara’da Denizlispor maçının hazırlıklarına sağanak yağmur altında başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde sağanak yağmur altında gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar ana bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması yaparak idmanı tamamladı.

Başkent Akademi maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Kırmızıbeyazlı ekip bugün öğleden sonra kara yolu ile Ankara’dan Denizli’ye geçecek ve yarın Denizli’de yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Denizlispor ile Sivasspor 3 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbey Küçük düdük çalacak.

SİVAS 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:38

YATSI 18:57

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