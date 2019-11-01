Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Sivas’ın; Merkez, Zara, Hafik, Doğanşar, Divriği, İmranlı, Suşehri, Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada yağışın 1 Kasım günü akşam saatlerinde başlayarak 2 Kasım günü sabah saatlerine kadar sürebileceği belirtildi.

SİVAS 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:38

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.