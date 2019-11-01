Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Sivas’ın; Merkez, Zara, Hafik, Doğanşar, Divriği, İmranlı, Suşehri, Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada yağışın 1 Kasım günü akşam saatlerinde başlayarak 2 Kasım günü sabah saatlerine kadar sürebileceği belirtildi.
SİVAS
01 Kasım 2019 Cuma
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