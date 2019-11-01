Destici: "ABD artık dost bir ülke değil" “Amerika bizim için bu saatten sonra ne bir müttefik ne bir stratejik ortak ne de bir dost ülke değildir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Destici: "ABD artık dost bir ülke değil" “Amerika bizim için bu saatten sonra ne bir müttefik ne bir ...

İHA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın açıklamasında, "Amerika bizim için bu saatten sonra ne bir müttefik ne bir stratejik ortak ne de bir dost ülke değildir" dedi.

Destici: "ABD artık dost bir ülke değil" “Amerika bizim için bu saatten sonra ne bir müttefik ne bir stratejik ortak ne de bir dost ülke değildir”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın açıklamasında, “Amerika bizim için bu saatten sonra ne bir müttefik ne bir stratejik ortak ne de bir dost ülke değildir” dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sivas ziyaretinde bir iş yerinin açılışına katıldı ardından Sivas İl Başkanlığında il ve ilçe yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, ABD’nin Türkiye’ye ye karşı açıkladığı kararları değerlendirdi.
Destici, ABD Temsilciler Meclisi’nin sözde Ermeni soykırımını tanımasının hasmane bir tutum olduğunu belirtip, ABD’nin bu karardan sonra Türkiye için dost ve müttefik bir ülke olamayacağını sözlerine ekledi. Destici, “ABD Başkanı ve yönetimi Türkiye ile pazarlık edip bir anlaşma sağlarken ABD Temsilciler Meclisi sanki hiç Türkiye ile ABD görüşmemiş bir anlaşma sağlamamış gibi akıl almaz iki kararın altına imzasını attı ve bu iki tasarıyı oyladı ve onayladı. Ne idi bunlar? Bunlardan bir tanesi 1915 sözde Ermeni soykırımı iddialarının kabulü. Yani ne alaka? Bugün bu dünyanın hiçbir noktasında gündem olmazken nereden çıktı 1915 olaylarını tekrar gündeme taşımak. ABD’nin elinde bir koz olarak her zaman duruyordu ve kozu şimdi kullandı. Onların derdi ne Ermenilerdir, ne Kürtlerdir. Onların derdi sadece ve sadece kendi çıkarlarıdır. Onun için de bunu tekrar gündeme getirdi. İkinci konu ne idi? Yaptırımlar meselesi. Halbuki anlaşmadan sonra bizzat ABD Başkanı Türkiye’ye yeni yaptırımlar uygulanmayacağını, var olan yaptırımların da kaldırılacağını söylemesine rağmen Temsilciler Meclisi tam bunun aksine bir kararın altına imza attı. Dolayısıyla bizim bunu iyi niyetli olarak görmemiz, değerlendirmemiz asla mümkün değildir. Bu Türkiye’ye yönelik hasmane bir tutumun, bir düşmanlığın sonucudur. Bunu bir kez daha kınadığımızı, reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Elbette ki bunlar Türkiye’yi yolundan döndürmeyecektir ve döndürmemelidir. Türkiye inandığı, bildiği bir yolda kararlı bir şekilde ilerlemelidir. Ama şunu da bileceğiz: Amerika bizim için bu saatten sonra ne bir müttefik ne bir stratejik ortak ne de bir dost ülke değildir. Amerika bize çok açık düşmanlık eden hasmane tutumlar içerisinde bulunan, terör örgütünü NATO üyesi Türkiye’ye tercih eden bir ülke konumuna düşmüştür. Dolayısıyla ABD bu anlamda küçüldükçe de küçülmüştür” dedi.
“Suriye’nin petrolüne çöktüler”
Batılı ülkelerin Suriye’nin petrolüne çöktüğünü belirten Destici, “Burada esas dünya gündemine gelmesi gereken başka bir konu var, hiç konuşulmayan. O da şudur: Suriye’nin ya da Ortadoğu’daki başka ülkelerin zenginlikleridir, enerji kaynaklarıdır, petrolüdür, doğalgazıdır. Ben şimdi buradan bütün dünyaya sormak istiyorum. ABD, İngiltere’nin, Fransa’nın ya da Rusya’nın Suriye petrollerinde ne hakkı vardır. Hangi hakla Suriye petrollerine ya da doğalgazına çökmüşlerdir? Bu hakkı nereden almışlardır, uluslararası hangi anlaşmadan almışlardır? Uluslararası hangi kuruluş bunlar bu yetkiyi vermiştir. Hiçbir hakları olmadığı halde bugün Suriye’nin petrolüne, gazına çökmüş vaziyetteler. Aynı şey ABD’nin petrol sahalarına ya da gaz sahalarına yönelik yapılsa bunu kendileri kabul edebilirler mi? Bir kere bu bir barbarlık, bu bir haydutluk. ABD’nin ve bazı batılı ülkelerin yaptığı bugün tam bir barbarlık ve haydutluktur. Orta Çağ’da dahi görülmeyen barbarlıkları ve haydutlukları yapmaktadırlar. Dünyada ne kadar terör örgütü varsa bunların pek çoğu emperyalistler ve Siyonistler tarafından kurulmuştur. Asıl niyetleri petrol bekçiliğinden öteye bir şey değildir. Esas son verilmesi gereken nokta burasıdır. Suriye’nin enerji kaynakları, zenginliği Suriye halkı için kullanılmalıdır. Amerikan ya da başka bir halk için kullanılmamalıdır.”dedi.
“Mağdur ile mağdur olmayanlar aynı kefeye konulmamalı”
Destici, Arınç’ın KYK kararları ile ilgili değerlendirmesinin kendisine sorulması üzerine, mağdur ile mağdur olmayanların aynı kefeye konulmaması gerektiğinin altını çizerek, “Ben bu hususta şunu söylemek istiyorum. İhraç edilmiş ama ihraç edilmesine rağmen hakkında hiçbir takibat yapılmamış, hiçbir suç unsuruna rastlanmamış kişiler ve haklarında takibat yapılmış bir hukuk süreci başlatılmış ama bu hukuki sürecin sonunda beraat almış kişilerin geri başlatılması gerekir. Hukuk devletinin gereğinde hakkın gereği budur diye düşünüyorum. Burada bir takım gecikmeler var. Dolayısıyla bu gecikmelerin ortadan kaldırılması lazım. Ve mağdur ile mağdur olmayanın aynı kefeye konmaması lazım. Aynı muameleler ile karşı karşıya kalmaması lazım. Tabii bir de toplumda yaygın olan bir kanaat işte güçlü olanın kurtulduğu zayıf olanın tutulduğu süreçler ile karşı karşıya kalındığı gibi bu kanaatinde ortadan kaldırılması lazım. Dolayısıyla adaletin her kesim için işlemesi lazım” dedi.

SİVAS

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:29
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Destici: ABD, Türkiye'ye düşmanlık eden bir ülke
YEREL HABERLER Destici: ABD, Türkiye'ye düşmanlık eden bir ülke
Başkan Bilgin’den çevre bilinci dersi
YEREL HABERLER Başkan Bilgin’den çevre bilinci dersi
Sivasspor, Denizli’ye gitti
YEREL HABERLER Sivasspor, Denizli’ye gitti
Sivas için kar uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu
YEREL HABERLER Sivas için kar uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ...
Başkan eline satır alıp ders anlattı Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu eline aldığı satırla, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine uygulamalı olarak kuzu eti tanıtımı yaptı
YEREL HABERLER Başkan eline satır alıp ders anlattı Sivas Ticaret ...
Sivasspor yağmur altında çalıştı
YEREL HABERLER Sivasspor yağmur altında çalıştı
Kangal köpekleri 'doğal terapi' sağlıyor
YEREL HABERLER Kangal köpekleri 'doğal terapi' sağlıyor
Keşfedilmeden yok oluyor Sivas'ın Divriği ilçesi Ürük köyünde bulunan yüzen adalar keşfedilmeden yok olma tehlikesi ile karşı karşıya
YEREL HABERLER Keşfedilmeden yok oluyor Sivas'ın Divriği ilçesi Ürük ...
Sivas'ta apartman terasında yangın
YEREL HABERLER Sivas'ta apartman terasında yangın
Tunç, spor tesislerinde incelemelerde bulundu Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, tadilat çalışmaları süren 4 Eylül Spor Salonunda ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü yeni binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı
YEREL HABERLER Tunç, spor tesislerinde incelemelerde bulundu Sivas ...
Sivaslı judoculardan uluslararası başarı Kırşehir’de düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası’nda Sivas Telekom Spor Kulübü judocuları 3 sıklette dereceye girmeyi başardı.
YEREL HABERLER Sivaslı judoculardan uluslararası başarı Kırşehir’de ...
50 gram esrar yakalandı, tutuklanarak cezaevine konuldu
YEREL HABERLER 50 gram esrar yakalandı, tutuklanarak cezaevine ...
Hırsızlık anı kamerada Sivas’ta oto sanayide bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Hırsızlık anı kamerada Sivas’ta oto sanayide bulunan ...
Sivas 250 bin çiçekle çiçek bahçesine dönecek
YEREL HABERLER Sivas 250 bin çiçekle çiçek bahçesine dönecek
Yangında aklına ilk gelen Türk bayrağı oldu Sivas’ta bir apartmanın 6.katında bulunan evde meydana gelen yangın korkuturken bir itfaiye erinin ilk olarak balkondaki Türk bayrağını alması dikkat çekti
YEREL HABERLER Yangında aklına ilk gelen Türk bayrağı oldu Sivas’ta ...
Sivas'ta apartmanda yangın
YEREL HABERLER Sivas'ta apartmanda yangın
Türkiye'nin 5'inci büyük ceviz bahçesi Sivas'ta
YEREL HABERLER Türkiye'nin 5'inci büyük ceviz bahçesi Sivas'ta
Sivassporlu futbolcu Cem Özdemir, baba oldu
YEREL HABERLER Sivassporlu futbolcu Cem Özdemir, baba oldu
Bu köyde herkesin bir dikili ağacı var Gölgesinde dinlenip çay içmek için bir ağaç dikmeye karar verip ardından köyde yaşamış herkesin adına birer ağaç dikerek üzerlerine ağaçların adandığı köy sakinlerinin isimlerini yazdılar
YEREL HABERLER Bu köyde herkesin bir dikili ağacı var Gölgesinde ...
Çobanların kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER Çobanların kavgası kanlı bitti
Dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı
YEREL HABERLER Dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada ...
Sivas'ta, atık plastik fabrikasında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Sivas'ta, atık plastik fabrikasında çıkan yangın ...
Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın İtfaiye erinin güvercin hassasiyeti dikkatlerden kaçmadı Yangın fabrikayı sarmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında korkutan ...
Solucanlar, kozmetikte kullanılacak
YEREL HABERLER Solucanlar, kozmetikte kullanılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X