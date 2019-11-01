Sivas Belediyespor, Kastamonu’ya konuk olacak Türkiye 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, 3 Kasım Pazar günü deplasmanda ligin 11. müsabakasına çıkacak. Kastamonu ile karşı karşıya gelecek olan yeşil-beyazlı takım, maça galibiyet parolası ile çıkacak.

Türkiye 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Sivas Belediyespor, 3 Kasım Pazar günü deplasmanda ligin 11. müsabakasına çıkacak. Kastamonu ile karşı karşıya gelecek olan yeşilbeyazlı takım, maça galibiyet parolası ile çıkacak.

3 Kasım Pazar günü saat 13.30’da başlayacak olan KastamonusporSivas Belediyespor karşılaşması, Kastamonu Gazi Stadyumunda oynanacak. Mücadelede Ankara bölgesi hakemlerden Efe Tanrıverdi düdük çalacak.

Sivas Belediyespor ile Kastamonuspor, ligde 3. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 2 karşılaşmada Sivas Belediyespor’un rakibine karşı 1 kez üstünlüğü bulunuyor. Kastamonu’nun hiç üstünlüğü bulunmazken, geride kalan 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı. İki takım arasında oynanan maçlarda taraflar toplamda 2 kez gol sevinci yaşadı. Sivas Belediyespor, 2 kez rakibinin filelerini havalandırırken, kalesinde ise hiç gol görmedi.

SİVAS 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:38

YATSI 18:57

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