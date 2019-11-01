Sivas'ta otomobil tırın altına girdi: 4 yaralı

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Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, kaza saat 17.30 sıralarında SivasAnkara karayolu çimento kavşağında meydana geldi. Sivas kent merkezi istikametine giden H.K. idaresindeki 58 TC 286 plakalı otomobil sürücüsü, çimento kavşakta U dönüşü yapan Y.G. idaresindeki 33 KFT 93 plakalı tırın altına girdi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan H.D., K.Y., A.Ç. ve A.B. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:29

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