TR72 Bölgesinde en fazla harcama barınmaya ayrıldı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı hanehalkı tüketim harcaması bölgesel verilerine göre Sivas, Yozgat ve Kayseri illerini kapsayan TR72 Bölgesinde toplam tüketim harcamaları içerisinde en fazla pay yüzde 23,7 ile konut ve kiraya ayrıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı hanehalkı tüketim harcaması bölgesel verilerini açıkladı. Hanehalkı bütçe araştırmasının 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; Sivas, Yozgat ve Kayseri illerini kapsayan TR72 Bölgesinde toplam tüketim harcamalarının yüzde 23,7’sini konut ve kira oluşturdu. Konut ve kirayı yüzde 22,8 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 19,2 ile ulaştırma, yüzde 6,5 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri, yüzde 4,8 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,7 ile alkollü içecekler, sigara ve tütün, yüzde 4,6 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 4,5 ile lokanta ve oteller, yüzde 2,9 ile haberleşme, yüzde 2,5 ile eğlence ve kültür, yüzde 2 ile eğitim hizmetleri, yüzde 1,8 ile sağlık hizmetleri.

SİVAS 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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