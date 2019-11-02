Son iki kişi için süren oturma eylemi Başlatılan oturma eylemi, işten çıkartılan 20 işçiden 18’i geri dönse de kalan 2 işçi için sürdürülüyor

Başlatılan oturma eylemi, işten çıkartılan 20 işçiden 18’i geri dönse de kalan 2 işçi için sürdürülüyor.

Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan Termik Santralde bir taşeron firma bünyesinde çalışan yaklaşık 130 işçiden 20’sinin geçtiğimiz haftalarda işten çıkartıldığı ileri sürüldü. İşçiler işten çıkartılan arkadaşlarının geri alınması için ilçe merkezinde dövizler açıp oturma eylemi başlattı. Eylemin başlaması ile gruplar halinde 18 işçi geri alındı. İki işçi ise dışarıda kaldı. Geri alımlarına rağmen başlatılan eylem, kalan iki işçi için sürdürülüyor. İşçi sözcüleri yaptıkları açıklamada, “Biz yaklaşık 20 yıldır burada hizmet veriyoruz. Bir neden gösterilmeden işten uzaklaştırılmıştık. Başlattığımız eylem üzerine 18 arkadaşımız geri alındı. 2 arkadaşımız dışarıda kaldı. Onlarda geri alınana kadar eylemimizi sürdürmekte kararlıyız” dediler.

SİVAS 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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