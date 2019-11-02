Sivas’ta tanker ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

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Sivas’ta tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, kaza saat 16.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinden SivasErzincan karayolu istikametine gitmekte olan O.B. idaresindeki 55 LT 484 plakalı kamyonet Organize Sanayi içerisinden kavşağa girmekte olan H.Y. idaresindeki 58 NH 131 plakalı tanker ile çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonet devrildi. Devrilmenin etkisiyle kamyonet içerisinde bulunan sürücü ile yanında bulunan B.B. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SİVAS 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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