Sivasspor’da 274 günlük galibiyet hasreti sona erdi

Denizlispor deplasmanında Hakan Arslan ve Arouna Kone’nin golleriyle 20 kazanan Sivasspor, tam 274 gün sonra deplasmanda galip gelmeyi başardı.

Süper Lig’de en son deplasmanda geçen sezon 2 Şubat’ta Kasımpaşa karşısında 31’lik galibiyet elde eden D.G. Sivasspor, bu maçın ardından deplasmanda galibiyet yüzü görmedi.

Yiğidolar, 20192020 sezonunun 10. haftasında deplasmanda Denizlispor’u 20 yendiği maçın ardından 11 maçlık deplasman galibiyeti hasretine son verdi.

Diğer yandan 20’lık galibiyetin ardından Sivasspor ligde bu sezon 5. kez galip geldi. Yiğidolar ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş’ı 30, beşinci haftada Trabzonspor’u 21, yedinci haftada Ankaragücü’nü 31 ve dokuzuncu haftada da yine sahasında Antalyaspor’u 21 yenmişti.

SİVAS 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:31

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