Başkandan öğrencilere kitap hediyesi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yavuz Selim İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Yavuz Selim İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.

Pazartesi ders başlangıcında düzenlenen törene katılan Başkan Bilgin, burada öğrencilere iyi dersler temennisinde bulundu. Bilgin, "İnşallah yarının Türkiye'si sizlerle daha güçlü olacak. Bizler de Sivas Belediyesi olarak her zaman öğretmenlerimizin, sizlerin ve eğitim camiasının emrindeyiz. Eğitim noktasında yapılacak her türlü projeye, her türlü ihtiyacınızda destek olacağız. Ülkemiz için, milletimiz için kendinizi iyi yetiştirmenizi rica ediyoruz. Bilgili olmanızı istiyoruz, bilginin kaynağı da okumaktır." şeklinde konuştu.

Törenin ardından sınıfları ziyaret eden Bilgin, başlatılan kitap okuma etkinliğine katkıda bulunmak için öğrencilere 'Dedemin Bakkalı, Beyaz Gemi ve Uzun Hikaye' kitaplarını hediye etti. Bilgi sahibi olan kişinin güçlü olacağını dile getiren Bilgin, kitap okumanın faydalarından bahsetti.

Daha sonra öğretmenler odasına geçen Bilgin, burada öğretmenlerin taleplerini dinleyerek gereken çalışmaların yapılacağını bildirdi.

Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Milli Eğitim Müdür Vekili Dursun Yıldırım da okulda düzenlenen etkinlikte hazır bulundu.

SİVAS 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:35

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.