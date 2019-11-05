FETÖ'nün 'Sivas il ablası' Ankara'da yakalandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na(FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün 'Sivas il ablası' K.S. Ankara'da saklandığı evde yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında arama kararı verilen ve yaklaşık 3 yıldır firari olan FETÖ'nün sözde il ablası K.S.'nin Ankara'da gizlendiği bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen Sivas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.S.'yi Etimesgut ilçesinde gizlendiği evde operasyonla yakaladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S., SEGBİS ile bağlandığı Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce alınan ifadesinin ardından tutuklandı.



SİVAS 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:34

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.