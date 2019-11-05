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Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

DHA

- Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı. Antrenmanı ziyaret eden Abdulhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve okul yönetimi, teknik direktör Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti. Öğrenciler futbolculara yoğun ilgi gösterdi ve bol bol fotoğraf çektirdi
Demir Grup Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
Antrenmandan görüntüler  

SİVAS

05 Kasım 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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