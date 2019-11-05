Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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- Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı. Antrenmanı ziyaret eden Abdulhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve okul yönetimi, teknik direktör Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti. Öğrenciler futbolculara yoğun ilgi gösterdi ve bol bol fotoğraf çektirdi

Demir Grup Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler



SİVAS 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:34

YATSI 18:53

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