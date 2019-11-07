Sivaslı bıçak ustası yeniçeri kılıcı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sivaslı bıçak ustası yeniçeri kılıcı yaptı

DHA

SİVAS'ta 40 yıldır bıçak üretimi yapan Mustafa Argut (50), Osmanlı Devleti'nin kullandığı birinci sınıf savaş kılıcı olarak bilinen ve Topkapı Müzesi'nde de örnekleri sergilenen yeniçeri kılıcının bire bir benzerini yaptı. Argut, sap kısmını manda boynuzundan ve gövdesini çelikten yaptığı kılıca 3 bin lira fiyat biçti.

SİVAS'ta 40 yıldır bıçak üretimi yapan Mustafa Argut (50), Osmanlı Devleti'nin kullandığı birinci sınıf savaş kılıcı olarak bilinen ve Topkapı Müzesi'nde de örnekleri sergilenen yeniçeri kılıcının bire bir benzerini yaptı. Argut, sap kısmını manda boynuzundan ve gövdesini çelikten yaptığı kılıca 3 bin lira fiyat biçti.
Sivas'ta dede ve baba mesleği olan bıçakçılığı 40 yıldır sürdüren evli ve 3 çocuk babası Mustafa Argut, kent merkezinde Kangal İş Merkezi'ndeki atölyesinde kılıç üretimi de yapıyor. Daha önceden samuray kılıcı ve çeşitli Osmanlı dönemi kılıçlarını yapan Argut, son olarak, Topkapı Müzesi'nde örnekleri sergilenen yeniçerilerin kullandığı 'yalmanlı kılıç' olarak da bilinen kılıcı yaptı. Argut, sap kısmını manda boynuzundan ve gövdesini çelikten yaptığı kılıca 3 bin lira fiyat belirledi. 
'BIÇAKTA SINIRLAMAM YOKTUR'
Genellikle manda, koç, geyik boynuzu ile ağaç malzeme olarak ise kök ceviz, venge, gül ağacı ve fiber malzeme kullandığını anlatan bıçak ustası Mustafa Argut, "Bu mesleği sevdiğim için yapıyorum. Benim bıçakta sınırlamam yoktur. 'Hayal et yapayım' diye de bir sloganım var. Müşteri benden nasıl bir şey isterse istesin problem yok. Çalışmalarımın içerisinde Sivas çakısı ön planda. Çünkü Sivas, çakısıyla meşhur. Ayrıca her çeşit bıçak yapıyorum. Onun haricinde bir de av sektörüne giriş yaptık. Doğa kampı ve av bıçakları yapıyorum. Ayrıca Diriliş Ertuğrul diziyle birlikte Türk kılıçları yeniden meşhur oldu. Kendi kılıçlarımızı yapmaya başladık" dedi.
'OSMANLI'NIN BİRİNCİ SINIF SAVAŞ KILICI'
Yeniçeri kılıcını Topkapı Müzesi'ndeki örneklerinden esinlenerek yaptığını belirten Argut, "Bu kılıç Avrupa'da bir arkadaşın siparişiydi, fakat yurt dışına gidince yetiştiremedik. Şu an bu kılıcın 3 taliplisi var. Kime nasip olacağını biz de tam olarak bilmiyoruz. Ben bu kılıcın modelini Topkapı Sarayı'nın sayfasından aldım. Zaten Osmanlı kılıçlarının modelleri vardır. Yatağan, yalmanlı gibi değişik Osmanlı kılıçları vardır. Yalmanlı kılıç da günümüzde moda oldu. Ben de yalmanlı kılıçlar içerisinde bunu tercih ettim. Birebir aynısını yapmak biraz zordur. Kendimden de bir şeyler katarak yaptım. Benim çalışmam biraz daha titiz ve farklı oldu. Bu kılıcı yaklaşık 1 ayda tamamladım. Fiyatı ise 3 bin lira. Şu ana kadar 5 kılıç yaptım. Hatta bir tanesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gitti" diye konuştu.        

SİVAS

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elektronik sigara, sigaraya teşvik ediyor Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, elektronik sigaraların kendi pazarlarında üçte 1 oranında hiç sigara içmemiş insanlara sigara içmeyi öğrettiğini iddia etti
YEREL HABERLER Elektronik sigara, sigaraya teşvik ediyor Kardiyoloji Uzmanı Dr. ...
Lokma ikramı ile organ bağışına dikkat çektiler
YEREL HABERLER Lokma ikramı ile organ bağışına dikkat çektiler
Sivas'ta organ bağışlayanlar için lokma dağıtıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta organ bağışlayanlar için lokma dağıtıldı
Rıza Çalımbay: Zor bir maç bizi bekliyor
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Zor bir maç bizi bekliyor
Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı konfor Sivas’ta Hayvan otelinde sokak hayvanlarına konforlu sıcak bir yuva imkanı sağlanıyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı konfor Sivas’ta Hayvan ...
Kanuni, ismini taşıyan okulda anıldı Osmanlı Devleti’nin 10’uncu padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman’ın doğum günü nedeniyle adını taşıyan Sivas Kanuni İlkokulu’nda anma programı düzenlendi.
YEREL HABERLER Kanuni, ismini taşıyan okulda anıldı Osmanlı ...
Çalımbay: "Ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Mütevazi bir kadroya sahibiz"
YEREL HABERLER Çalımbay: "Ligi en iyi şekilde bitirmeye ...
Jandarmadan kaçak kazı operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak kazı operasyonu
Erbakan'ın otomobilini değerinin iki katı ödense de satmıyor Sivas’ta yaşayan Cemil Laçiner, uzun uğraşılar sonucu satın aldığı eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'a ait otomobili değerinin iki katının ödenmesine rağmen satmıyor
YEREL HABERLER Erbakan'ın otomobilini değerinin iki katı ödense de ...
Marangozlukla başladı, 43 yıldır ut üretiyor
YEREL HABERLER Marangozlukla başladı, 43 yıldır ut üretiyor
Sivas’ta bir iş yeni kurşunlandı
YEREL HABERLER Sivas’ta bir iş yeni kurşunlandı
Can çekişen yaralı köpeği sürücüler araçlarına almak istemedi Sivas’ta motosiklet kuryesi, yaralı halde bulduğu köpeği veterinere yetiştirmek için 2 saat otostop yaptı, hiçbir sürücü köpeği aracına almak istemedi 2 saatin sonunda bir sürücü köpeği aracına alıp veterinere taşısa da bu çaba sonuç vermedi
YEREL HABERLER Can çekişen yaralı köpeği sürücüler araçlarına almak ...
13'üncü kattaki intihar girişimini görüntülemeye çalıştılar
YEREL HABERLER 13'üncü kattaki intihar girişimini görüntülemeye ...
Sivasspor’da neşeli idman
YEREL HABERLER Sivasspor’da neşeli idman
13. katta onu gören telefona sarıldı Sivas’ta inşaatın 13.katına çıkarak intihara kalkışan şahıs, annesi ve polisin 1 saatlik çalışmasıyla ikna edildi
YEREL HABERLER 13. katta onu gören telefona sarıldı Sivas’ta ...
Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Kangal Kaymakamı Erinç Demir görevine başladı
YEREL HABERLER Kangal Kaymakamı Erinç Demir görevine başladı
Döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 liseli, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 liseli, ...
'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' açılış için hazırlanıyor
YEREL HABERLER 'Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi' açılış için ...
Anadolu’nun en büyüğü olacak Sivas’ta inşasına başlanılan Anadolu’nun en büyük millet bahçesinde sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Anadolu’nun en büyüğü olacak Sivas’ta inşasına ...
Sivas’ta 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye ...
Görme kaybı, kaza riskini 4 kat arttırıyor
YEREL HABERLER Görme kaybı, kaza riskini 4 kat arttırıyor
Kazada ölen üniversiteli Mustafa gözyaşlarıyla uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada ölen üniversiteli Mustafa gözyaşlarıyla ...
Menderes’in idamı ile duran dev proje
YEREL HABERLER Menderes’in idamı ile duran dev proje

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X