Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta 7 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hafta içerisinde İl Merkezi ile Akıncılar, Gürün, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda 9 uyuşturucu, 1 dolandıcılık, 41 kaçakçılık, 3 izinsiz kazı, 1 petrol piyasası kanununa muhalefet ve 7 göçmen kaçıklığı suçu tespit edildi. 72 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 7 bin 130 paket kaçık sigara ele geçirildi.

SİVAS 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:32

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.