Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında araçlarda sıkışan iki kadın hafif şekilde yaralandı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında araçlarda sıkışan iki kadın hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 14.30 sıralarında Yeni şehir Mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı alt geçit kavşağında meydana geldi. K.P idaresinde ki 58 FF 658 plakalı otomobil ile F.D idaresinde ki 58 NV 848 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu şoförlerin otomobillerde bulunan eşleri araçlarda sıkıştı. Kazayı görenler durumu hemen polis, sağlık ve Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobillerde bulunan iki kadın sıkıştıkları yerden çıkarılarak kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SİVAS 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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