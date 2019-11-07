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Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında araçlarda sıkışan iki kadın ...

İHA

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında araçlarda sıkışan iki kadın hafif şekilde yaralandı.

Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında araçlarda sıkışan iki kadın hafif şekilde yaralandı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında araçlarda sıkışan iki kadın hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza saat 14.30 sıralarında Yeni şehir Mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı alt geçit kavşağında meydana geldi. K.P idaresinde ki 58 FF 658 plakalı otomobil ile F.D idaresinde ki 58 NV 848 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu şoförlerin otomobillerde bulunan eşleri araçlarda sıkıştı. Kazayı görenler durumu hemen polis, sağlık ve Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobillerde bulunan iki kadın sıkıştıkları yerden çıkarılarak kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

SİVAS

07 Kasım 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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