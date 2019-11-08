Sivas’ta fabrika yangını

Sivas Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım'da plastik ve tekstil ürünlerinin depolandığı bir fabrikada yangın çıktı.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım'da plastik ve tekstil ürünlerinin depolandığı bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle öğle saatlerinde yangın çıktı. Cuma namazı dolayısıyla fabrikada personel olmayınca yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangında, çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

SİVAS 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:31

YATSI 18:50

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