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Barakada kendini astı

DHA

SİVAS'ta ailevi sorunlar nedeni ile bunalıma giren İdris A. (40), güvercin beslediği barakada kendini asarak yaşamına son verdi.

SİVAS'ta ailevi sorunlar nedeni ile bunalıma giren İdris A. (40), güvercin beslediği barakada kendini asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Gültepe Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı yakınında, Kızılırmak kenarında bulunan bir barakada meydana geldi. Kentte kafes ve yem gibi kuşların bakımına yönelik ürünler satan iş yeri bulunan İdris A., yaşadığı ailevi problemler nedeniyle bunalıma girdi. Sabah saatlerinde güvercin beslediği barakaya giden İdris A., kendisini iple tavana asarak intihar etti. Barakaya giden yakınları, İdris A.'yı ipte asılı bulunca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede İdris A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alıp gelen İdris A.'nın yakınları sinir krizi geçirdi.
Yapılan incelemenin ardından İdris A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

SİVAS

09 Kasım 2019 Cumartesi

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