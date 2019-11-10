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Sivas'ta saat 09.05'te hayat durdu

DHA

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Sivas'ta da törenle anıldı. Törende, 56 yıl önce Atatürk'ün muhafız komiserinin kendisine hediye ettiği gazete nüshası ile katılan Hasan Çalışır (93) dikkat çekti.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Sivas'ta da törenle anıldı. Törende, 56 yıl önce Atatürk'ün muhafız komiserinin kendisine hediye ettiği gazete nüshası ile katılan Hasan Çalışır (93) dikkat çekti.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma töreninde, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, siyasi partilerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada İnönü Bulvarı üzerinde trafikte seyir halindeki sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşuna geçti. Çevrede bulunan vatandaşlar da saygı duruşuna eşlik etti. Bir seyyar simitçinin ise saygı duruşu sırasında dua ettiği görüldü.
 Törene 1963 yılından Atatürk'ün muhafız komiseri tarafından kendisine hediye edilen gazete nüshası ile katılan Hasan Çalışır, "Bunu bana Atatürk'ün Sivaslı olan muhafız komiseri verdi. Güneş gözlüğünü, montunu verdi. Bunlar kimsede yok, ben bunları saklıyorum. Atatürk hastasıyım. Allah rahmet eylesin" dedi.

SİVAS

10 Kasım 2019 Pazar

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