Sivasspor 4 gün izinli

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Konyaspor’u Emre Kılınç ve Hakan Arslan’ın golleriyle 20 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Sivasspor’da futbolculara 4 gün izin verildi.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 14 Kasım’da İstanbul’da İzlanda ve 17 Kasım’da ise deplasmanda Andorra ile oynayacağı maçlar nedeniyle lige verilecek bir haftalık arada Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızıbeyazlılara 4 gün izin verdi.

D.G. Sivasspor, ligin 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü saat 14.00’te İstikbal Mobilya Kayserispor ile Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'ndaki mücadelenin hazırlıklarına 14 Kasım Perşembe günü saat 18.00’de Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde başlayacak.

SİVAS 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

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