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Evinde uyuyakalan genç ekipleri alarma geçirdi

İHA

Sivas’ta evinde uyuyakalan genç, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.
Edinilen bilgilere göre olay, saat 17.00 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi İhramcızade Caddesi üzerindeki bir binanın birinci katında meydana geldi. Evinde uyuyakalan M.H.B.’den (28) yakınları bir süre haber alamayınca sağlık durumundan endişe ederek itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri pencereye merdiven uzatarak eve girdi. Ekipler M.H.B’yi uyurken buldu. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

SİVAS

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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