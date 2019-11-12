TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor’da teknik direktörlük görevini yürüten Namık Altunsoy ile yollar ayrıldı.

Sezon başında Başkan Harun Budaklı ile birlikte göreve gelen Namık Altunsoy ile ligde alınan kötü sonuçların ardından yollar ayrıldı.

Dün akşam kulüpten ayrılan Altunsoy ekibi, yeşilbeyazlı ekiple ilişiğini tamamen kesti.

Sivas Belediyespor’un başında lig ve kupa dahil olmak üzere toplamda 14 maça çıkan Namık Altunsoy, bu maçların 5’ini galibiyetle, 5’ini beraberlikle ve 4’ünü de mağlubiyetle tamamladı.

Diğer yandan alınan bilgiye göre Sivas Belediyespor yönetimi, yeni teknik adam konusunu en kısa sürede sonuca bağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

SİVAS 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:27

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.