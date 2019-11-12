10 kadın infaz koruma memuru alımı yapıldı

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Sivas’ta Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda istihdam edilecek olan sözleşmeli 10 kadın infaz ve koruma memuru alımını gerçekleştirildi.

İlerleyen günlerde göreve başlayacak 10 kadın sözleşmeli infaz koruma memuru 426 aday arasından KPSS sıralaması, boy ve kilo ölçümü gibi kriterlere bakılarak seçildi. Sivas Adalet Komisyonu Başkanlığı bütün sınav aşamalarını başarılı bir şekilde tamamlayan 10 kadın ceza ve infaz korumu memuru adayın isimlerini Sivas Adliyesi Resmi internet sitesinden de ilan edildi.

SİVAS 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:40

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