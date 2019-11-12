Şampiyondan Başkan Bilgin’e ziyaret Karma Dövüş Sanatları (MMA) spor dalında 47 kiloda Dünya şampiyonu olan Sivaslı sporcu Alperen Karabulut, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e ziyarette bulundu.

Karma Dövüş Sanatları (MMA) spor dalında 47 kiloda Dünya şampiyonu olan Sivaslı sporcu Alperen Karabulut, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e ziyarette bulundu.

İtalya’nın Carrara kentinde 26 ülkeden 432 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Karma Dövüş Sanatları (MMA) spor dalında 47 kiloda altın madalya kazanan Sivaslı Alperen Karabulut, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i makamında ziyaret etti.

Antrenörü Güray Sabuncu ve velisi ile birlikte Başkan Bilgin’i ziyaret eden Karabulut, İtalya’da yapılan şampiyona hakkında bilgiler verdi. Karabulut, Sivas’ı İtalya’da en iyi şekilde temsil ettiğini ifade ederek, şampiyon olduğundan dolayı gururlandığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, başarılarından dolayı tebriklerini ifade ederek; “Alperen bizleri gururlandırdı. İtalya’da ayyıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah daha nice başarılar elde edecektir” dedi. Daha sonra Başkan Bilgin, sporcuya başarısından dolayı hediye takdim etti.

SİVAS 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:40

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