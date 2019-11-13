Sivas Belediyespor’da yeniden Özer Karadaş dönemi Sivas Belediyespor’da Namık Altunsoy’un takımdan ayrılması nedeniyle, yeşil-beyazlıların eski teknik direktörlerinden Özer Karadaş takımın başına getirildi

Sivas Belediyespor’da Namık Altunsoy’un takımdan ayrılması nedeniyle, yeşilbeyazlıların eski teknik direktörlerinden Özer Karadaş takımın başına getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grupta geçtiğimiz günlerde teknik direktör Namık Altunsoy ile yollarını ayıran Sivas Belediyespor, daha önce de yeşilbeyazlı kulüpte görev yapan Özer Karadaş ile el sıkıştı.

Geçtiğimiz sezon sonunda Sivas Belediyespor’dan ayrılan deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı öğrenildi.

20172018 ve 20182019 sezonunda takımın başında olan Özer Karadaş, ligde toplamda 39 maça çıktı. Bu maçların 15’inden galibiyetle ayrılan Karadaş, 10 beraberlik ve 14 de yenildi aldı. Karadaş, Belediyespor’un başında toplamda 55 puan toplamayı başardı.

SİVAS 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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