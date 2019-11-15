Lider Sivasspor’da Kayseri mesaisi başladı

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Süper Lig’in lideri DG Sivasspor, İM Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig’in 11. hafta maçında sahasında oynadığı Konyaspor maçını 20 kazanarak 4 gün izine ayrılan Sivasspor, bugün akşam saatlerinde kulüp tesislerinde topbaşı yaparak Kayserispor maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve kurmayları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, ana bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı. Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor ile Sivasspor, 24 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak.

SİVAS 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:41

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