Rıza Çalımbay: "Kalan maçlarımız final niteliğinde"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, her maçın final niteliğinde olduğunu belirterek, "Kalan 6 maçın hepsi bizim için final maçı. Final maçlarının ilkini de Kayserispor ile oynayacağız" dedi.

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor’a konuk olacak olan D.G. Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmazken, milli takımda bulunan Emre Kılınç da yer almadı.



"İlk yarıyı iyi bitirmek istiyoruz"

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Kayserispor ile oynayacakları maça ilişkin konuştu. Çalımbay, Kayserispor maçının kolay geçmeyeceğini belirterek, "Kayserispor’un durumundan dolayı zor bir maç olacak. Milli maç arasını çok iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Tek şansızlığımız hazırlık maçı yapacak rakip bulamıyoruz. Bu bizim için sıkıntı ve bu konudan dolayı üzgünüz. Her maç artık final. Kalan 6 maçın hepsi bizim için final maçı. Final maçlarının ilkini de Kayserispor ile oynayacağız. Her şeyin farkındayız. Bizim havaya girecek durumumuz yok. Bugüne kadar oynadığımız oyunun çok daha üzerine çıkıp, ligin ilk yarısını çok iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Tek düşüncemiz, tek gayemiz bu" dedi.



"Milli Takımı tebrik ediyoruz"

A Milli Futbol Takımı'nın, İzlanda ile 00 berabere kalarak elemelerin tamamlanmasına bir maç kala 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandığının hatırlatılması üzerine Çalımbay şöyle konuştu:

"Takımımızı tebrik ederiz. Bu gruplar ortaya çıktığında birinci, ikinci ve üçüncü belliydi. Bugün baktığımızda bütün kamuoyunun kendi kafasında kurduğu düşünce gerçekleşti. İyi ve çıkmamız gereken bir gruptu. İyi oynadık. Son zamanlarda güzel de bir hava yakaladık. Son oynadığımız maçta çok iyi strateji uygulandı. Tebrik ediyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda çok zorlu ve dişli rakiplerle oynayacağız. Oraya çok hazır bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Şenol Güneş hoca bu konularda tecrübeli. Takımımız mutlaka oraya daha iyi bir şekilde gidecek ve oradan da çok iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Bu Türk futbolu adına çok önemli. İnşallah onu da başaracağız."



"Kim hak ediyorsa onu oynatıyoruz"

Basın mensuplarının yabancı oyuncu sınırlandırılması ile ilgili sorularını da cevaplayan Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir karar almadan önce teknik adamların düşüncelerini de almasının çok önemli olduğunu söyleyerek, "67 tane çok kaliteli oyuncu alabilirseniz ama maalesef 14 yabancıyı doldurmak zorunda kalıyor kulüpler. Bence o da zarar oluyor. Yabancıya kesinlikle karşı değiliz ama kim iyi ise onu oynatmaya çalışıyoruz. Ligde en çok yerli oyuncu oynatan ve en çok süre veren takımız. Bizde ayrım yok. Kim hak ediyorsa onu oynatıyoruz. Bundan sonra da böyle devam edecek. Dediğim gibi herkesin düşüncesini alıp, güzel bir karar vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

