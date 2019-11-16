Sivasspor ile il protokolü dostluk maçı yaptı

Sivasspor teknik heyeti ile Sivas il protokolü, dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Sivasspor teknik heyeti; Sivas il protokolü ve kaymakamlardan oluşan takımla dostluk maçında karşılaştı. Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde oynanan maç renkli ve bir o kadar da çekişmeli görüntülere sahne oldu. 30 dakikalık iki devre şeklinde oynanan mücadelede Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Sivas Valisi Salih Ayhan performanslarıyla dikkat çekti.

Beraberlikle sona eren mücadelenin ardından iki takım da birbirini tebrik etti.

SİVAS 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:23

YATSI 18:44

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