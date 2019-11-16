Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla tamamlandı. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ile milli takımlarında bulunan Emre Kılınç ve Aaron Appindangoye antrenmana katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

SİVAS 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:23

YATSI 18:44

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