Otizmli öğrencilerle kaynaştılar

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Sivas’ta ilkokul öğrencileri otizmli öğrencileri ziyaret edip yanlarında oldukları mesajını verdiler.

Otizmli öğrencilere yönelik istenmeyen veli tepkileri üzüntüye neden olurken Sivas’ta öğrencilerin davranışı girişimi sevindirdi. Sivas Özel İdare İlkokulu öğrencileri Sivas özel eğitim uygulama okulunda eğitim gören otizmli öğrencileri ziyaret edip onların yanında olduklarını mesajını verdiler. Öğrenciler, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirtip tüm vatandaşların bu farklılığı kabullenmesi gerektiğinin altını çizdiler. Öğrencilerin kaynaşması güzel görüntüler oluşturdu.

SİVAS 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:43

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